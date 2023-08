Het Tweespan in Giessenburg wint verkeerschallenge in Molenlanden

MOLENLANDEN • Met een aantal van 79% heeft Het Tweespan in Giessenburg de wedstrijd gewonnen van de school in de Alblasserwaard waar de meeste kinderen lopend of fietsend naar school komen.

Het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV ZH) organiseerde de wedstrijd. Donderdag 24 augustus heeft clusterdirecteur Jan Hoeksema, onder toeziend oog van alle leerlingen, een cheque voor een Magic Traffic Show uit handen van wethouder Jan Lock ontvangen.

Na een lange vakantie gaan deze week duizenden kinderen met of zonder hun ouders weer dagelijks op weg van huis naar school en terug. Uit de cijfers is bekend, dat er juist in de periode direct na de zomervakantie relatief veel jongeren slachtoffer worden van een verkeersongeval. Kinderen zijn onbesuisd en het verkeer nog aan het leren.

Van 21 augustus tot en met 22 september is de Maand van de Veilige Schoolomgeving in Zuid-Holland. Met de start van het schooljaar vragen het ROV Zuid-Holland en de samenwerkende gemeenten extra aandacht voor dit belangrijke onderwerp bij iedereen, die aan de veilige schoolomgeving kan bijdragen, door het eigen gedrag of door beleid en activiteiten.

Wethouder Jan Lock: “Het is goed te horen dat zoveel kinderen op de fiets of lopend naar school gaan. Bewegen is gezond, maar het is ook veiliger. Je ziet bij basisscholen vaak verkeersonveilige situaties ontstaan, omdat veel ouders met de auto naar school komen. Als gemeente doen wij ons best om Molenlanden verkeersveilig te maken, maar dat kunnen we niet alleen. Samen maken we een punt van nul verkeersslachtoffers.”

Ook clusterdirecteur Jan Hoeksema is erg blij met de groep mensen die helpen bij het verkeersveilig onderdeel op school. “Met elkaar zijn we veilig en gezond bezig. En dat blijven we doen,” aldus Jan Hoeksema.

De Maand van de Veilige Schoolomgeving is onderdeel van de aanpak Maak een Punt van Nul. De initiatiefnemers willen met deze actie bijdragen aan de ambitie, dat iedereen, en zeker ook scholieren, iedere dag veilig thuiskomt en er geen slachtoffers vallen in het verkeer.