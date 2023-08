Oppas uit Schagen verdacht van misbruiken kinderen, mogelijk ook in Molenlanden

SCHAGEN/MOLENLANDEN • Een man van 24 uit het Noord-Hollandse Schagen zit sinds eind mei vast vanwege kindermisbruik. De man was oppas bij zeker elf gezinnen uit het hele land, waaronder in Molenlanden en bij in elk geval één gezin zou hij ontucht hebben gepleegd met zijn oppaskinderen, bevestigen politie en het Openbaar Ministerie na berichtgeving van het ANP. Van de ontucht zou hij volgens een bericht van de NOS beelden hebben gemaakt.

De man bood zich vanaf 2019 via Marktplaats aan als oppas en vroeg volgens het OM een fors lager tarief dan anderen. Hij zou met een foto in politie-uniform het vertrouwen van de gezinnen hebben gewekt. Het uniform had hij een keer gedragen tijdens zijn opleiding tot handhaver. Hij was nooit in dienst van de politie, aldus de NOS.

Na een melding van een burger over verdacht gedrag begon de politie een onderzoek naar hem. De melding kwam niet uit een van de betrokken gezinnen.

Bij een huiszoeking in mei zijn vele terabytes aan bestanden ontdekt, waaronder met kinder- en dierenporno. Uit analyse van de bestanden bleek volgens de politie en het OM dat er bij één van de oppasgezinnen sprake was geweest van misbruik.

De gezinnen zijn deze week geïnformeerd over de zedenzaak. De families komen uit de gemeenten Molenlanden, Den Haag, Zoeterwoude, Hollands Kroon, Dijk en Waard, Zaanstad, Breda, Den Bosch, Tilburg, Overbetuwe en Nieuwegein.

In het onderzoek is een tweede verdachte in beeld gekomen. Deze 38-jarige Alkmaarder zou zelfgemaakte beelden van de hoofdverdachte toegestuurd hebben gekregen. Ook deze man zit vast.