Met een kunstwerk naar huis na expositie in Gorinchem

12 minuten geleden

GORINCHEM • Nog maar twee weekenden en dan is de expositie Te land ter zee en in de lucht in het Gorcums Museum alweer afgelopen. Op zondag 3 september is het de laatste dag dat de expositie bezocht kan worden.

Het is niet alleen de laatste dag, maar ook een speciale dag. Alle werken die te zien zijn worden namelijk weer teruggebracht naar de kunstenaars of andere musea, maar de werken van beeldend kunstenaar Nol Verhoef zijn juist gemaakt in het Gorcums Museum.

Deze werken hebben nog geen plek om naar terug te gaan. Nu is Nol die dag, op 3 september, aanwezig om samen met bezoekers voor een nieuwe plek te zorgen. In overleg met de kunstenaar kan één van de werken van een bezoeker zijn.

Nol Verhoef bouwde geregeld aan de kunstwerken, bijvoorbeeld zijn vliegtuig van karton. Te midden van tal van andere kunstzinnige objecten. Schoolkinderen hielpen hem vaak.