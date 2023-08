Provinciale hoorzitting over Chemours in Dordrecht

43 minuten geleden

Nieuws 116 keer gelezen

DORDRECHT • Vrijdag 1 september organiseren de Provinciale Staten van Zuid-Holland een hoorzitting in het Stadhuis van Dordrecht over de gevolgen van de vervuiling door Chemours.

Chemours/DuPont lijkt volgens een uitzending van Zembla van onlangs al decennialang te weten dat de stoffen die dit bedrijf in bodem, lucht en water loost zeer schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu en te zwijgen over de risico’s. Op dit moment lopen er juridische procedures tegen het bedrijf. ChristenUnie Zuid-Holland heeft in Provinciale Staten het initiatief genomen om een hoorzitting te organiseren, met steun van SP, PvdA, GroenLinks, SGP, CDA, PvdD, D66, Volt, VVD en BBB. Als vergunningverlener is de provincie direct betrokken bij dit dossier.

Adem Mustafa Negash, Statenlid PvdA Zuid-Holland: “De schokkende onthullingen na de recente Zembla-uitzending tonen aan dat Chemours al decennia op de hoogte was van de giftige vervuiling die de gezondheid en levenskwaliteit van onze gemeenschap bedreigde. Als PvdA staan we nu zij aan zij met de getroffen inwoners, vastberaden om transparantie af te dwingen en een toekomst te bouwen waarin gezondheid en milieu boven zwijgende belangen staan. We moeten naar ‘nul uit de pijp’. Bovendien dringen we aan op verantwoordelijkheid van vervuilende industrieën voor saneringen en het vergoeden van aangerichte schade.”

Marieke Spekreijse, Statenlid GroenLinks Zuid-Holland: “Als GroenLinks zorgen we er al jarenlang voor dat Chemours op de agenda staat. Het is schandalig dat Chemours nog steeds loost. De stilte vanuit dit bedrijf moet doorbroken worden. Ze moeten ten eerste volledig stoppen met de uitstoot van giftige stoffen. Ten tweede moeten zij nu echt verantwoordelijkheid nemen voor het aangerichte leed en de schade. De inwoners van Zuid-Holland hebben recht op schoon drinkwater en zonder zorgen te kunnen zwemmen. Wij zullen hiervoor blijven strijden, net zo lang tot er ‘nul uit de pijp’ is.”

De hoorzitting vindt plaats op vrijdagochtend 1 september van 09:00 tot 12:00 uur in het stadhuis in Dordrecht, is openbaar en wordt uitgezonden via de webcast van de provincie Zuid-Holland. Omwonenden, lokale bestuurders, omgevingsdienst en Chemours zullen hun verhaal doen. Statenleden kunnen vragen stellen aan de verschillende sprekers.

Doel van de hoorzitting is het voorbereiden van het debat over Chemours in Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu op 6 september. Dat debat gaat over Chemours en het onvoldoende beschermen van inwoners en milieu naar aanleiding van het rapport Industrie en Omwonenden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Aanmelden om in te spreken bij de hoorzitting kan via statengriffie@pzh.nl.