Aannemingsbedrijf Stam en BMN De Klerk werken samen: ‘Zo kom je verder’

1 uur geleden

Nieuws 239 keer gelezen

HARDINXVELD-GIESSENDAM/REGIO • BMN De Klerk en Aannemingsbedrijf Stam hebben hun samenwerking per 1 januari 2023 officieel bekrachtigd. Samen hebben zij een holding opgericht met daaronder twee werkmaatschappijen: Aannemingsbedrijf W. Stam en S&DH Bouw.

Elke partij is voor de helft eigenaar van beide werkmaatschappijen. Wim Stam: “Samen kunnen we zo nog meer renovatie- en onderhoudswerkzaamheden aan onze klanten aanbieden én zijn we met deze stap voorbereid op de toekomst.

BMN De Klerk en Aannemingsbedrijf Stam opereren al langer naast elkaar en huizen sinds zeven jaar onder één dak in het pand aan de Wiedhaak 18 in Hardinxveld-Giessendam. Na een goed gesprek van nog geen kwartier en een kop koffie in de zomer van 2016 waren Peter Huizer en Wim Stam het snel eens. Het credo luidde; naast elkaar, samen bouwen!

Juridische samenwerking

Onder één dak, werkzaam in dezelfde sector, maar al die jaren hebben de twee bedrijven steeds los van elkaar geopereerd. Sinds 1 januari is daar verandering in gekomen. Twee jaar geleden heeft BMN De Klerk het bouwbedrijf S&DH Bouw na een faillissement overgenomen. Bijna alle medewerkers en ook de bedrijfsleider en het gezicht van S&DH Bouw, Jan Korevaar, zijn meegegaan.

Met de komst van S&DH Bouw is een lang gekoesterde wens gerealiseerd om een nog breder en sterker scala aan renovatiewerkzaamheden aan te bieden aan de klanten én wordt een langetermijnvisie uitgerold. Samen met BMN De Klerk is er een nieuwe structuur neergezet waarin Stam en S&DH Bouw naast elkaar opereren en waarin BMN De Klerk en Stam beiden voor 50 procent aandeelhouder zijn.

Meer takken van sport

“Met deze samenwerking hebben we een grotere personele bezetting en kunnen we meer en meer gebruikmaken van elkaars kunde en traditionele bouwkundige kennis, maar ook van moderne technieken. Bovendien stikt het hier van de bouwkundige kennis en ervaring. We raken meer takken van sport en kunnen zo onze klanten nog beter van dienst zijn. Van ontwerp en uitvoering van klein- en projectmatig onderhoud in de zorg, scholen en industrie tot actualisering van woningen en luxe appartementen, transformaties en molenrenovaties kunnen door ons samen worden verzorgd.”

Wim Stam neemt als directeur de dagelijkse leiding van beide bedrijven op zich, Jan Korevaar blijft als bedrijfsleider het gezicht van S&DH Bouw. Ondanks deze juridische stap blijven de bedrijven hun eigen koers varen. “We bedienen ieder onze klanten op de ons vertrouwde wijze en met de bekende kwaliteit.”

Toekomstvisie

Continuïteit, duurzaamheid en nieuwe ontwikkelingen, daar draait het om in de toekomst. Daarbij staan de waarden van aannemingsbedrijf Stam en S&DH Bouw centraal. “Belangrijk vind ik het contact met de klant, de persoonlijke service en het meedenken. Je moet het werk voelen, ruiken, horen, proeven en zien. We zijn beiden meedenkende aannemers en willen persoonlijk contact, betrouwbaar zijn en doen wat we zeggen. Dat is onze kracht; vroeger, nu en in de toekomst.”

Het Alblasserdamse aannemingsbedrijf W. Stam werd in 1932 opgericht. Inmiddels is het familiebedrijf ruim zestig jaar een begrip in de regionale bouwwereld. Aan het roer staat Wim Stam, telg van de derde generatie Stam. Het bedrijf richt zich op onderhoud, nieuwbouw, renovatie, houtsanering en advies en ontwerp; van plan tot bouwwerk.

S&DH Bouw vindt haar oorsprong in Nieuwpoort, Langerak en Groot-Ammers. Inmiddels is het bedrijf gevestigd in Hardinxveld-Giessendam. Ambachtelijk aannemerswerk, onderhoud, restauratie en schilderwerk van onder meer molens en boerderijen zijn disciplines waar S&DH Bouw zich op richt.

BMN De Klerk vierde onlangs het 25-jarig jubileum en is werkzaam op meerdere gebieden: industrie en utiliteitsbouw, onderwijs en recreatie, renovatie en verduurzamen van vastgoed en fabricage van prefab betonelementen.