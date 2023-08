Onderzoek naar aangepast plan voor appartementen Middelweg in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • De initiatiefnemers van het bouwplan van een appartementencomplex op de hoek van de Middelweg met de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland, bezinnen zich op aanpassingen, zodat er alsnog gebouwd kan gaan worden.

Dat blijkt uit de beantwoording van het gemeentebestuur van Molenlanden op vragen die de SGP hierover onlangs gesteld heeft. De Raad van State had het bouwplan afgekeurd. De geplande hoogte van het gebouw was te hoog, er zijn te weinig parkeerplaatsen ingetekend in het plan en de privacy van omwonenden was niet goed gewaarborgd.

Deze uitspraak kan ruimtelijke gevolgen hebben voor het bouwplan aan de Middelweg, benadrukt de gemeente, die daarin een faciliterende rol speelt. Vlak voor de zomervakantie heeft er een bewonersavond plaatsgevonden. Hierbij waren de initiatiefnemers met adviseurs, een afvaardiging van alle direct omwonenden en de gemeente aanwezig. Tijdens dit gesprek hebben de omwonenden aangegeven waar hun voornaamste bezwaren liggen.

De initiatiefnemers gaan samen met hun adviseurs onderzoeken of het planeconomisch mogelijk is om aan de wensen van de omgeving te voldoen. Na de zomervakantie zal er opnieuw een bewonersavond plaatsvinden, waarbij de resultaten van dit onderzoek zullen worden gedeeld en besproken. De gemeente zal hier opnieuw bij aanwezig zijn.

De gewijzigde plannen zullen worden getoetst aan de uitspraak van de Raad van State en de geldende wet- en regelgeving. Mogelijk heeft dit ook nog invloed op de verdere uitwerking van het plan.