Hervormde kerk Meerkerk open op Open Monumentendag

MEERKERK • De Hervormde kerk van Meerkerk is op zaterdag 9 september tijdens Open Monumentendag te bezichtigen tussen 10.00 en 16.00 uur.

Het gebouw torent fier boven de omringende bebouwing uit. De oorspronkelijke kerk, vermoedelijk uit de 15e eeuw, stond aan een meer of moeras, wat waarschijnlijk leidde tot de naam Meerkerk. De kerk overleefde eeuwen, maar het westelijke gedeelte werd gesloopt rond 1828, omdat een kerkmuur op het naastgelegen schooltje dreigde te vallen. In 1832 is de kerk in verkleinde vorm, met het oorspronkelijke koor aan de oostzijde, weer opgebouwd. De kerk telde 365 zitplaatsen.

Een tekort aan (zit- en leef)ruimte en het feit dat bepaalde zaken gemoderniseerd moesten worden, leidde tot een kerkuitbreiding die in 2020 is voltooid. De nieuwe aanbouw volgt de contouren van de kerk zoals deze tot 1832 was. In alle opzichten zijn oud en nieuw op kundige wijze met elkaar verbonden. Nu zijn er ruim 600 zitplaatsen.

Een grote groep trouwe vrijwilligers en professionals heeft harmonieus, in afhankelijkheid en vertrouwen aan dit Godshuis samengewerkt. “Een plaats waar we al eeuwenlang als christelijke gemeente samen komen en waar hopelijk ook toekomstige generaties zich thuis zullen voelen”, aldus kerkrentmeester Arjan den Burger.