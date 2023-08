Gemeente Vijfheerenlanden meldt mogelijk datalek van gegevens van 7.500 inwoners

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden heeft bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld dat er een datalek is geweest in het systeem van een leverancier. Hierbij zijn mogelijk ook gegevens van inwoners van de gemeente gestolen.

In 2022 zijn circa 7.500 inwoners van de gemeente benaderd om mee te doen aan het onderzoek ‘Monitor Sociale Kracht’. Dit onderzoek is gedaan door Dimensus.

Begin 2023 hebben onbevoegden toegang gehad tot het softwarepakket Nebu dat voor het onderzoek is gebruikt. Hierbij zijn mogelijk ook gegevens van inwoners van Vijfheerenlanden gestolen.

Het gaat mogelijk om persoonsgegevens zoals namen, adressen, woonplaatsen, leeftijden en geslachten, evenals telefoonnummers van een deel van de betrokken personen. Er zijn geen wachtwoorden, antwoorden op vragen of gegevens over bijvoorbeeld geldzaken gelekt.

Maartregelen

Dimensus heeft de inbraak als datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een gespecialiseerd bedrijf heeft uitgebreid onderzoek gedaan. Helaas is niet te achterhalen welke gegevens in criminele handen zijn gevallen. Het is dus ook niet met zekerheid te zeggen of gegevens van inwoners van gemeente Vijfheerenlanden zijn gestolen. Daarom heeft ook de gemeente een mogelijk datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zowel Dimensus als de gemeente beschikken niet meer over het adressenbestand dat is gebruikt voor de ‘Monitor Sociale Kracht’. Daarom is het niet mogelijk om deze inwoners persoonlijk te informeren. Nebu heeft het lek onmiddellijk gedicht en er zijn extra (technische) maatregelen genomen om zo’n hack in de toekomst te voorkomen.

Geen gegevens op ‘dark web’

Tot op heden zijn er geen gegevens aangeboden op het dark web en is de aanval niet opgeëist. Daarom gaan de onderzoekers er vanuit dat de risico’s beperkt zijn. Het is echter niet uit te sluiten dat er bruikbare data in verkeerde handen is gevallen.