Vragen CDA over weren zwaar verkeer Vuilendam: ‘Waar ligt de grens?’

18 minuten geleden

Nieuws 151 keer gelezen

VUILENDAM • De fractie van het CDA in Molenlanden heeft vragen gesteld over de beperking die de gemeente gaat invoeren voor zwaar vrachtverkeer op de Damseweg aan de Vuilendam in Brandwijk.

Uit de huis-aan-huis brief blijkt dat dit probleem met trillingen en overlast al langer speelt. Zowel bedrijven binnen als buiten het nu ingevoerde spergebied zijn daarop aangesproken. Geen van de bedrijven heeft iets veranderd of kunnen veranderen aan het rijden met zware voertuigen. Bedrijven binnen het gebied krijgen nu een vergunning, bedrijven die daar (net) buiten liggen, niet. Zij vinden dat volgens het CDA onrechtvaardig en de partij wil weten wat het college daarvan vindt.

Ook vraagt het CDA zich af of er een goede afweging is gemaakt tussen de belangen van bewoners die overlast ondervinden, en de belangen van boeren buiten het spergebied. “Boeren die aan de ene kant van de Vuilendam gevestigd zijn, en grond aan de andere kant hebben liggen moeten vanaf 25 augustus met de trekker via het Hoge Kruispunt en de dorpskern van Molenaarsgraaf omrijden om het land op hemelsbreed 500 meter afstand van hun boerderij te bereiken”, aldus Wout de Jong van het CDA. De partij wil weten in welke mate het gemeentebestuur daarbij zonder vooroverleg de belangen van anderen kan schaden.

Verkeer dat zwaarder is dan 3500 kilo en de komende vier maanden naar de Brandwijksedijk en De Donk moet, zal over de Kerkweg in Brandwijk moeten gaan. Wout de Jong: “Binnen de dorpskern van Brandwijk is de Kerkweg keurig netjes aangelegd met klinkerverharding. Is deze klinkerverharding minstens net zo goed bestand tegen zwaar verkeer als de asfaltweg (Damseweg) ter hoogte van Vuilendam?”

Uit de brief van de gemeente aan de omwonenden blijkt ook dat de gemeente een anti-trillingsscherm wil plaatsen. Mocht dat goed gaan werken, mag zwaarder verkeer weer over de Damseweg gaan rijden.

Wout de Jong: “Uit deze zin kan geen andere conclusie getrokken worden dan dat u hoe-dan-ook een einde wilt maken aan het probleem van de trillingen. Geen half werk leveren, kosten nog moeite sparen en net zo lang doorgaan tot het probleem de wereld uit is. Maar waar ligt de grens in verantwoordelijkheid tussen de gemeente als wegbeheerder, en de eigenaar van een oud huis dat niet onderheid is en waarin de trillingen gevoeld worden?”

Ten slotte wil de partij weten of er rekening gehouden wordt met een eventuele precedentwerking van soortgelijke gevallen die elders in de gemeente spelen.