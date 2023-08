De Terra Nova meert weer aan tijdens de feestweek in Ameide

AMEIDE • Na het succes van vorige feestweek heeft Buurtvereniging De Dijck wederom de Terra Nova kunnen strikken om aan te leggen aan de Termeise Loswal.

Het schip de Terra Nova meet 50 bij 6,6 meter. Het liep in 1929 van stapel. Het schip was gebouwd uit een zogenaamde ‘grote portemonnee’ en wordt daarom wel een ‘luxe motor’ genoemd. Luxe omdat het schippersverblijf voor die tijd luxe was en motor omdat het als luxe schip is gebouwd. Het schip stond, wegens zijn prachtige vormen en glimmend lakwerk bekend als ‘Parel van de Rijn’. Het schip is door de huidige eigenaar geheel in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht, inclusief de originele motor. Het ruim is omgetoverd tot een gezellig grand café.

Vanaf maandag 4 september is het schip iedere avond en de gehele zaterdag geopend. Naast de gezelligheid met het bijbehorende hapje en drankje is er een fototentoonstelling en er worden diverse films van Anja en Cees van der Grijn vertoond.

Het programma ziet er als volgt uit:

Maandag

20:00 - 23:00 uur Expositie en films

Dinsdag

8:30 - 15:00 uur Besloten vergadering

19:30 – 20:00 Ontvangst bezoekers concert

20:00 – 21:00 Klassiek concert van Cello Kwartet Belkanto

21:00 – 23:00 Expositie en films

Woensdag

9:30 – 11:30 Presentatie Raderboten op de Lek voor basisschoolkinderen door IJsbrand Verveer

19:00 – 21:00 Optreden Arkels Visserskoor

21:00 – 23:00 Expositie en films

Donderdag

09:00 – 10:00 Presentatie Raderboten op de Lek voor leden van de Historische Vereniging door IJsbrand Verveer

11:00 – 15:00 Reünie van een klas van de basisschool

20:00 – 23:00 Expositie en films

Vrijdag

16:00 – 19:00 Besloten bijeenkomst vriendengroep

20:00 – 23:00 Expositie en films

Zaterdag

10:00 – 22:00 Hele dag open voor bezoek expositie en films

Rondvaart met de Credo

Ook organiseert Buurtvereniging De Dijck tijdens de feestweek rondvaarten op de Lek met de sleepboot Credo.

Deze rondvaarten duren circa 35 minuten en bieden een unieke gelegenheid om Ameide en Tienhoven eens vanaf de rivier te beleven. De rondvaarten vinden plaats op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond.

Op deze avonden vinden er drie afvaarten plaats. Het maximaal aantal deelnemers per afvaart is 12. Belangstellenden moeten vooraf reserveren. Dit kan via www.ameidelichtstad.nl/credo.