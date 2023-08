Showteam Bonte Shetlander Hoeve treedt op in pauzeprogramma Fokveedag

HOORNAAR • Het showteam van De Bonte Shetlander Hoeve in Arkel zal het ‘streeknummer’ verzorgen van de 109e Fokveedag Boerenlandfeest op zaterdag 16 september in Hoornaar. In 2019 waren zij ook in het middagpauzeprogramma te zien.

De Bonte Shetlander Hoeve is een zorgboerderij waar Eddie en Tamar Kapitein dagbesteding bieden aan kinderen, jongvolwassenen en volwassenen met autisme, ADHD en ADD. Maar ook jongeren met een licht verstandelijke beperking of jongeren die even tot rust moeten komen zijn welkom.

Het showteam van De Bonte Shetlander Hoeve bestaat uit een groep enthousiaste amazones in de leeftijd van zes tot zestien jaar oud. Zij rijden onder begeleiding van een instructrice een aantal keren per week op de pony’s. Al doende wordt er gewerkt aan de conditie van de pony’s en leert zowel kind als pony samen te werken.

Muziek en timing

Bij de totstandkoming van de shows zijn muziek, timing, samenwerken als team en vooral pret met de Sport-Shetten belangrijk.

Ieder jaar verzorgt het showteam meerdere shows op de Farm en Country Fair in Aalten. Ook heeft het team opgetreden op de Paardenmarkt in Ameide en meerdere keren op de Merwede Horse Fair. En dit jaar keren ze dus terug op de Fokveedag, als één van de drie onderdelen van het altijd spectaculaire pauzeprogramma.

Voor meer informatie: www.fokveedag.nl.