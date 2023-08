Geslaagd Open Huis bij De Blauwe Anemoon in Gorinchem

1 uur geleden

Nieuws 184 keer gelezen

GORINCHEM • Afgelopen donderdag 17 augustus organiseerde De Blauwe Anemoon in Gorinchem een open huis. Het is een zeer geslaagde dag geworden met heerlijk hapjes, muziek van Pearl Grey, bezoek van Rob’s Kaastour die veel kaas heeft verkocht. Een groot gedeelte van de opbrengst is voor de IPSO inloopcentra, waar De Blauwe Anemoon er ook een van is.

De Blauwe Anemoon biedt een ongedwongen en huiselijke ontmoetingsplek aan mensen met kanker en hun naasten. Op verschillende manieren wordt geprobeerd een bijdrage te leveren aan een goede kwaliteit van leven, een leven met en na kanker.

Ook wie even niet met kanker bezig wil zijn, is welkom bij De Blauwe Anemoon. Er worden veel ontspannende activiteiten georganiseerd, zoals creatieve workshops, wandel- en fietstochten, yoga en diverse cursussen. Voor meer informatie www.deblauweanemoon.nl of 0183-820213.