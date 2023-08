Opening terras bij Eben Haëzerschool in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Voor de zomervakantie werd het team van CBS Eben Haëzer verrast met een prachtig cadeau. Een mooi terras aan de achterzijde van de school.

Dit terras was een wens die het team al een geruime tijd had. Dankzij alle ouders en de bijzondere inzet van de Ouderraad (met vrijwilligers) is dit mogelijk gemaakt. Het team is er erg blij mee en zal er geregeld gebruik van gaan maken.