Aftersummer Schuimparty bij zwembad De Dompelaar

1 uur geleden

GROOT-AMMERS • Zwembad De Dompelaar nodigt kids en teens uit voor een spetterend einde van de zomer op de Aftersummer Schuimparty op vrijdag 25 augustus. Dan transformeert zwembad De Dompelaar in dé hotspot voor het gaafste en meest spetterende feest van het jaar.

Van 18.30 tot 21.00 uur staat zwembad De Dompelaar volledig in het teken van zomerse vibes, geweldige muziek en een eindeloze hoeveelheid schuim. Voor slechts 2,50 euro kan men deelnemen aan dit spetterende evenement, en het mooiste is dat deze prijs geldt voor iedereen, abonnementhouder of niet.

De Aftersummer Schuimparty biedt meer dan alleen spetterend waterplezier. Er is ook een scala aan lekkernijen, van snoepzakjes tot sappige broodjes frikandel. Ook is er een 10 meter lange krokodilslide-waterstormbaan in het grote bad geïnstalleerd.

Marco en Bert zorgen voor een onvergetelijke sfeer met hun aanstekelijke muziekselectie: van hits waarop je niet stil kunt blijven zitten tot de nieuwste zomerbeats.

Kaartje kopen kan via https://aanmelden.dompelaar.nl/#/products.