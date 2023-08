Deltaconcert tijdens de Verlichtingsweek in Kinderdijk

KINDERDIJK • Op zaterdag 2 september vindt het Deltaconcert in Kinderdijk plaats. Een bijzondere locatie, die extra bijzonder is gedurende de verlichtingsweek. De prachtig verlichte molens vormen het decor voor het buitenconcert in Kinderdijk.

Deltaconcerten zijn concerten in de buitenlucht. In het decor van de Nederlandse delta worden op iconische locaties natuur en muziek samengebracht. We laten de muziekliefhebber horen, zien en voelen dat klassieke muziek springlevend is. Met aan het roer doorgewinterde artiesten, maar ook jonge, talentvolle musici. “Simpelweg genieten in de onze Alblasserwaard met prachtige muziek van top artiesten”, vertelt Jan Huijbregts van UNESCO Wereldergoed Kinderdijk. Kinderdijk is voor het tweede jaar op rij onderdeel van de Deltaconcerten.

Het buitenconcert op zaterdag 2 september valt tegelijk met de Verlichtingsweek in Kinderdijk. Je krijgt de kans om de molens in volle glorie te bewonderen terwijl ze prachtig verlicht zijn. Geniet deze avond van de muzikale klassieke klanken, terwijl de verlichte molens het decor vormen voor dit buitenconcert. Bij eventueel slecht weer zorgt het Werelderfgoed voor een overkapping, zodat men alsnog een adembenemende avond kan beleven.

Rebellencollectief Pynarello steekt klassieke muziek tijdens het concert in een eigen jasje door het avontuurlijker, spontaner en directer te maken. Zonder dirigent en zonder bladmuziek. In 2022 vierde Pyranello hun 5-jarig jubileum. Voor deze avond brengen zij het programma Negen. Zij brengen onder meer de klanken van Schubert ten gehore met delen uit octet, maar ook het repertoire van Thomas Beijer, La tarde sin mañana, komt aan bod. “Een fantastisch orkest Pynarello komt naar de Alblasserwaard, daar ben ik heel blij mee”, aldus Jan Huijbregts.

Het concert begint om 20:15 uur. Speciaal voor dit concert biedt het Werelderfgoed een arrangement aan. In dit arrangement geniet men als eerst van de muzikale klanken van Pynarello. Na afloop, wanneer de molens mooi verlicht zijn, krijgt men nog een rondvaart langs de molens. Tijdens de rondvaart staat er een lekker drankje klaar.

Er is enkel een beperkt aantal kaarten voor dit arrangement beschikbaar via de website van Deltaconcerten: www.deltaconcerten.nl/kinderdijk. Voor de bezoekers die geen rondvaart hebben geboekt, is er in het bezoekerscentrum tot 23:00 uur een afterparty. Daarbij zijn ook de orkestleden van Pynarello aanwezig.