Sociaal team Molenlanden organiseert Partnercursus autisme

20 minuten geleden

MOLENLANDEN • Voor vrouwen met een partner met (mogelijk) autisme organiseert Sociaal team Molenlanden vanaf woensdagochtend 20 september in Hoornaar de Partnercursus Autisme.

Uit eerdere groepen is gebleken dat deelname zorgt voor een verbetering van de relatie. Dit komt doordat de deelnemers meer kennis opdoen over autisme, de invloed daarvan op hun relatie en leren wat zij zelf kunnen doen om de communicatie te verbeteren.

‘Partner zijn van iemand met autisme is vaak niet gemakkelijk en kan voor stress en frustraties zorgen. Bij iedere groep zien we dat het belangrijk is voor vrouwen om te ontdekken dat zij niet de enige zijn die moeilijkheden ervaren in hun relatie,’ vertelt sociaal werker en trainer Christien Regeer.

‘Ondanks dat niet alle partners een diagnose hadden, waren er veel overeenkomsten in de beschrijving van dagelijkse situaties. Ze hoeven elkaar niet uit te leggen wat ze thuis meemaken. Die herkenning maakt dat het al snel vertrouwd voelt.’

Naast het delen van ervaringen geven we informatie over autisme, over de problemen die hiermee gepaard kunnen gaan en de effecten ervan op een relatie. Wat helpt in bepaalde situaties en waar je let je op in de communicatie met je partner?

Oud-deelnemer Rietje: ‘Ik heb geleerd om mijn houding aan te passen in bepaalde situaties, zoals bijvoorbeeld proberen om rustig te blijven. Ik heb niet alleen geleerd om mijn partner beter te begrijpen, maar ook mezelf. Ik weet nu waar ik zelf sta en wie ik ben. Zo kijk ik naar wat mijn partner nodig heeft, maar ga niet over mijn eigen grenzen heen.’

Inwoners van Molenlanden en omgeving zijn van harte welkom om deel te nemen. De cursus is gratis. Opgeven kan tot 8 september bij Christien Regeer via christien.regeer@sociaalmolenlanden.nl of 06-50298625. Zie ook: www.molenlanden.nl/partnercursus-autisme.