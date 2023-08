Theater De Willem klaar voor nieuw seizoen

34 minuten geleden

Nieuws 146 keer gelezen

PAPENDRECHT • De zomervakantie is voorbij en Theater De Willem is helemaal klaar voor een nieuw theaterseizoen.

In de zomer is de kaartverkoop gewoon doorgegaan via de website www.theaterdewillem.nl, maar vanaf nu is ook de kassa weer geopend en is het Papendrechtse theater telefonisch weer bereikbaar.

Nieuw theaterseizoen

Natuurlijk heeft Theater De Willem dit seizoen weer voor ieder wat wils: de leukste cabaretiers, de meest betoverende jeugdvoorstellingen, de meest swingende muziekvoorstellingen en het mooiste toneel. Het theaterseizoen wordt muzikaal afgetrapt met de voorstelling Gewoon Willem; een theatershow waarin Waylon de muziek eert die hem gered heeft van het leven.

Van Robert Long tot Andre Hazes: alle grote Nederlandstalige zangers van de afgelopen 75 jaar komen voorbij. Waylon brengt hun schatkamers aan repertoire ten gehore, verrijkt met mooie eigen liedjes. Er zijn nog enkele kaarten voor donderdag 7 september beschikbaar.

Een greep uit de voorstellingen die aankomend seizoen te zien zijn: Paul de Leeuw, Juf Roos, Peter Lusse, Chris Grem, Nienke Plas, Roué Verveer, Nick Schilder, Tineke Schouten, Huub Stapel, Rinus Gerritsen, Buurman & Buurman, Berget Lewis, Francis van Broekhuizen, Social Squad, Peppa Pig, Her Majesty, Maarten van Rossum, The Kik, Fien & Teun en de Best of Britain. Bekijk het hele aanbod op www.theaterdewillem.nl.

Theaterkassa

De kassa van Theater De Willem bevindt zich in Sportcentrum Papendrecht aan de Burgemeester Keijzerweg 110. De kassa is geopend en telefonisch bereikbaar (078-6158226) van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 14.00 uur, van maandag tot en met donderdag van 19.00 uur tot 21.30 uur en op zaterdag en zondag van 09.00 uur tot 12.30 uur.

Aan de Van der Palmstraat 4 is de kassa een uur voor aanvang van elke voorstelling geopend. Er kan 24 uur per dag gereserveerd worden via www.theaterdewillem.nl.