Event over dementie in Landvast in Alblasserdam

1 uur geleden

Nieuws 160 keer gelezen

ALBLASSERDAM • Donderdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Daarom is er ’s avonds een event in Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam. Het is gratis toegankelijk voor iedereen uit de regio die te maken heeft met of geïnteresseerd is in dementie.

Er is een interessant en leerzaam programma samengesteld met onder meer (ervarings)deskundigen rondom het thema ‘Samen aan tafel’.

De avond staat onder leiding van hoogleraar en gezondheidspsycholoog Marjolein de Vugt van Alzheimer Centrum Limburg en Maastricht UMC+. Ook te gast voor een interview: Gerda van Tongerloo. Beiden kregen nationale bekendheid door het tv-programma Restaurant Misverstand.

Het programma start om 18.00 met het Captains Dinner. Kosten hiervan bedragen 25 euro per persoon, ter plaatse contant te betalen. De opening is om 19.30 uur, waarna om 19.45 uur Marjolein de Vugt het woord krijgt.

Het interview met Gerda van Tongerloo is om 20.15 uur en om 20.30 uur volgt er een plenaire discussie, geleid door Dirk Louter, voorzitter Initiatiefgroep Dementievriendelijke Samenleving West Alblasserwaard. De afsluiting is om 21.15 uur, waarna er een gezellig samenzijn is.

De toegang is, met uitzondering van het Captains Dinner, gratis. Dat Captains Dinner kan alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Aanmelden kan tot 7 september via vergeetmijnietjaar@gmail.com.

Dit event wordt georganiseerd door: Alzheimer Nederland, regionale afdeling Drechtsteden en Alblasserwaard en Initiatiefgroep Dementievriendelijke Samenleving West Alblasserwaard.