Dag van de Ouderen Molenlanden op 6 oktober in Giessenburg

16 minuten geleden

Nieuws 98 keer gelezen

GIESSENBURG • De Seniorenraad Molenlanden organiseert voor de vijfde keer de ‘Dag van de Ouderen’.

Inwoners vanaf 60 jaar uit Molenlanden zijn welkom op vrijdag 6 oktober van 10.00 tot 15.00 uur in zalencentrum De Til te Giessenburg. De Seniorenraad heeft voor deze dag een afwisselend programma gemaakt met een mix aan informatie en amusement. De voorzitter van de seniorenraad en de burgemeester zullen deze dag openen. In de ochtend zijn er twee gastsprekers: huisarts Paulien Vermaas uit Arkel over ‘zorg voor ouderen nu en in de toekomst’ en Rens Verberkt van de gemeente Molenlanden over ‘woonvormen voor ouderen’. Na de lunchpauze is er een gezellige ontspanningsmiddag met een zanger/entertainer.

De eigenbijdrage voor de gehele dag bedraagt 15 euro per persoon en daarvoor krijgt men bij ontvangst koffie/thee en in de middagpauze kan men genieten van een lunchbuffet. In het middag amusementsdeel is een pauze met koffie/thee.

Aanmelden graag voor 22 september via seniorenraadmolenlanden@gmail.com of telefonisch 06-12794941.

Kaarten zijn (met gepast geld) ook in de voorverkoop verkrijgbaar tijdens de open eettafels in Hoornaar, Hoogblokland, Noordeloos en Schelluinen op woensdag 13 september van 11.30 tot 12.00 uur, MFC Lingehof Arkel op vrijdag 8 september van 11.00 tot 12.00 uur, de Dorpskamer Giessenburg op dinsdag 12 september van 14.30 tot 16.30 uur en de Vijverhof Nieuwpoort op woensdag 13 september van 09.30 tot 10.00 uur.

Vrijwilligers van de Seniorenraad zijn dan op deze locaties aanwezig. Meer informatie en het complete programma zijn te vinden via de website www.seniorenraadmolenlanden.nl.