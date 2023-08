De Zonnebloem op de markt in Giessenburg

GIESSENBURG • Om het werk van De Zonnebloem afdeling Hardinxveld-Giessendam onder de aandacht te brengen in Giessenburg, waar de afdeling ook actief is, zullen een aantal vrijwilligers van De Zonnebloem op zaterdag 26 augustus met een informatiepunt aanwezig zijn bij de markt in Giessenburg.

De enthousiaste vrijwilligers zorgen er met persoonlijke aandacht voor dat mensen (18+) met een lichamelijke beperking kunnen genieten van huisbezoek, activiteiten, uitstapjes en vakanties. Hiermee doorbreekt de Zonnebloem het sociaal isolement van deze kwetsbare groep mensen.

Sinds kort heeft De Groene Wei te Giessenburg de beschikking over een Zonnebloem duofiets. De stichting Vrienden van Bredero’s Hof en De Groene Wei, De Zonnebloem en andere sponsors hebben deze fiets mogelijk gemaakt. De fiets is er voor de bewoners van De Groene Wei maar kan ook door anderen worden gebruikt. Tijdens de markt op 26 augustus zal de duofiets aanwezig zijn.

Een belangrijke bron van inkomsten voor de Zonnebloem komt uit de opbrengst van de verkoop van loten. De vrijwilligers zullen op de markt loten voor de Zonnebloemloterij 2023 verkopen. Een lot kost 3 euro, waarvan de afdeling per verkocht lot 2,25 euro ontvangt. Van deze inkomsten worden de activiteiten en uitstapjes mogelijk gemaakt.