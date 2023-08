Inwoners Molenlanden kunnen mening geven over uitgangspunten windmolens

MOLENLANDEN/GORINCHEM • In mei dit jaar hebben de gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden uitgangspunten vastgesteld voor mogelijke nieuwe locaties voor windenergie in RES-regio Alblasserwaard. Tot en met 10 september staat een enquête online waarmee inwoners zich kunnen uitspreken over de door de raden vastgestelde uitgangspunten.

Daarnaast nodigen Gorinchem en Molenlanden grondeigenaren of initiatiefnemers die mogelijk geïnteresseerd zijn in het realiseren van windenergie (op hun eigen gronden) uit contact op te nemen.

Uitgangspunten

Voor de windverkenning is de inbreng van inwoners zeer belangrijk. In de enquête wordt inwoners van Gorinchem en Molenlanden gevraagd welke uitgangspunten zij het belangrijkst vinden voor het vaststellen van nieuwe zoeklocaties voor windenergie in de Alblasserwaard. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het belang van een goede landschappelijke inpassing, slimme programmering van het elektriciteitsnet, afstand tot erfgoed en woningen en een minimaal aantal molens per locatie. De uitkomsten van deze enquête vormen een belangrijk onderdeel van het raadsvoorstel dat later dit jaar wordt aangeboden aan de gemeenteraden. In dit raadsvoorstel komen mogelijke zoeklocaties voor windenergie in Gorinchem en Molenlanden te staan.

Nieuwe locatie

Sinds het stopzetten van de verkenningen voor windenergie bij zoeklocaties A15 Oost en Avelingen werken beide gemeenten, de provincie Zuid-Holland en waterschap Rivierenland samen aan een nieuwe windverkenning. De verkenning moet uitmonden in nieuwe locaties voor windmolens in de Alblasserwaard. Het gaat om 6 tot 10 windmolens, verdeeld over enkele geschikte locaties.

De enquête is van donderdag 17 augustus tot en met zondag 10 september te vinden op de websites van beide gemeenten. Panelleden van I&O Research, TIP Molenlanden en de panelleden van digipanel van gemeente Gorinchem, krijgen de enquête automatisch toegezonden. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 10 minuten.

Spreekuren voor grondeigenaren

Naast de mening van inwoners willen Gorinchem en Molenlanden ook in contact komen met grondeigenaren of initiatiefnemers die mogelijk geïnteresseerd zijn in het realiseren van windenergie (op hun eigen gronden). Immers één van de uitgangspunten is het streven naar minimaal 50% lokaal eigendom van windmolens en (financieel) rendement voor omwonenden en de regio.

Op dinsdag 5 en dinsdag 12 september aanstaande zijn grondeigenaren van harte welkom tijdens een van de spreekuren. Beide gemeenten gaan graag in gesprek over welke ideeën er zijn over windenergie in RES-regio Alblasserwaard.

Aanmelden kan tot woensdag 30 augustus via duurzaam@gorinchem.nl. Of door te bellen naar gemeente Gorinchem via 140183. Na aanmelding wordt contact opgenomen. De spreekuren vinden overdag plaats op locaties in Gorinchem en Molenlanden op de twee genoemde dinsdagen.