Moeder en dochter openen eetcafé De Kleyburg in Nieuw-Lekkerland

1 uur geleden

Nieuws 663 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Afgelopen vrijdag heeft snackbar en eetcafé De Kleyburg zijn deuren geopend. De twee uitbaters, moeder en dochter, heten alle bezoekers van harte welkom in hun mooi opgeknapte pand en op het vernieuwde terras.

Joëlle van der Elst-Boer (22) en haar moeder Heleen Boer (42) gaan samen snackbar en eetcafé De Kleyburg runnen. Na haar studie bedrijfskunde aan de Erasmusuniversiteit werkte Joëlle bij een transportbedrijf. Ze zocht naar een nieuwe uitdaging en wilde ooit een onderneming starten. Die bedrijfsgeest zit duidelijk in Joëlles bloed. Haar vader Arjan Boer runt transportbedrijf A. Boer Transport en haar opa Bram Boer was alom bekend als begrafenisondernemer.

“Toen het idee voor dit pand op mijn weg kwam, was ik direct enthousiast om dit naast mijn werk bij het transportbedrijf op te nemen. Na even nadenken zei mijn moeder: ‘Ik doe mee!’ We vinden het super om in ons eigen dorp dit bedrijf te starten!”

Vader Arjan Boer kocht samen met vier anderen het pand op het Kleyburgplein met de bedoeling om de horeca op het plein te behouden. Joëlle vertelt: “Mijn vader heeft De Houten Gert gekend, waar hij af en toe gezellig een biertje kon drinken. Hij wilde zich inzetten voor zo’n zelfde soort zaak. Met zijn vijven zochten ze naar een uitbater en waren al met wat mensen in gesprek toen ik met mijn voorstel kwam. Mijn vader vond het direct fantastisch! Mijn moeder en ik hebben zes medewerkers aangenomen. Ik houd me vooral bezig met de administratie, mijn moeder met de praktische zaken, maar straks staan we ook gewoon alle twee te bakken!”

Opa Bram Boer kwam elke avond belangstellend kijken naar de vorderingen. Het terras kreeg glazen wanden, parasols en lampjes. Alle muren in het pand zijn opnieuw geverfd en behangen. Veel apparaten en stoelen zijn nieuw aangeschaft en duidelijke menukaarten hangen tegen de muur. Snacks, patat, maar ook bijvoorbeeld een schnitzel- of kipsatémenu zijn te bestellen, en natuurlijk ‘De Kleyburger’, het favoriete broodje hamburger van Joëlle en haar man. Het eetcafé is zondag en dinsdag gesloten, alle andere dagen open van 12.00 tot 20.00, en vrijdag en zaterdag tot 1.00 uur. Joëlle: “We hopen dat we ons kunnen onderscheiden doordat het gezellig is om hier iets te eten en te drinken!”

Janny den Besten