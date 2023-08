Wisseling van de wacht bij hospice De Cirkel in Papendrecht

PAPENDRECHT/ALBLASSERDAM • Tijdens een geanimeerde receptie in Landvast te Alblasserdam namen bestuur, team, vrijwilligers en samenwerkingspartners van hospice De Cirkel op dinsdag 15 augustus afscheid van Angelique de Wit. Ook werd kennis gemaakt met de nieuwe manager, Annemiek Deunhouwer. Zij begint haar werkzaamheden op 1 september.

De stichting hospice De Cirkel heeft een vestiging ten behoeve van de inwoners van de Zwijndrechtse Waard in Hendrik-Ido-Ambacht en sinds november 2020 een vestiging voor de inwoners van de Alblasserwaard in Papendrecht. In totaal zijn ongeveer 150 gecertificeerde vrijwilligers actief.

Bestuursvoorzitter Ad van Driel dankte Angelique voor haar inzet voor hospice De Cirkel in beide vestigingen. Ook memoreerde hij haar bijdrage aan de verdere professionalisering van de hospicezorg volgens de leidraad van het kwaliteitskompas van de VPTZ, de koepel voor lokale en regionale vrijwilligersorganisaties in de palliatieve terminale zorg.

Hierna werden warme woorden van dank en waardering gesproken door Arie van den Herik, voorzitter van de vriendenstichting van hospice De Cirkel, Lonneke Michielse namens de vrijwilligers van de vestiging in Papendrecht, Jannie Sandee namens de vrijwilligers van de vestiging Hendrik-Ido-Ambacht en last but not least Jennie Vos namens het bestuur van het hospice.

In haar dankwoord benoemde Angelique diverse belangrijke en waardevolle momenten in de achterliggende jaren en dankte allen en in het bijzonder de coördinatoren en de vrijwilligers voor de fijne samenwerking.

Vervolgens stelde Ad van Driel de nieuwe manager Annemiek Deunhouwer voor aan de aanwezigen. Hij sprak namens het bestuur zijn vertrouwen in haar uit en wenste haar veel succes en ook werkplezier in haar verantwoordelijke en mooie functie.