Pride Walk Dordrecht wil regio betrekken bij activiteiten op 2 september

1 uur geleden

DORDRECHT • Zaterdag 2 september wordt Dordrecht Pride georganiseerd en voor het eerst wordt ook de regio er actief bij betrokken.

Zo zullen de Waterbussen deze dag met een regenboogvlag varen en Qbuzz brengt de bezoekers uit de regio voor de Pride gratis naar Dordrecht. Dankzij een samenwerking met de Waterbus kan de Pride Walk voor de ene bezoeker al beginnen in Sliedrecht en voor de ander in Alblasserdam. Bezoekers vanuit de regio kunnen gratis naar Dordrecht Pride komen met de bus op vertoon van een regenboogaccessoire.

Pride Walk

De Pride Walk is een belangrijk onderdeel van Dordrecht Pride, waarbij alle deelnemers uitdragen dat iedereen gelijk is in de regio en dat iedereen op ieder moment veilig zichzelf moet kunnen zijn.

In Dordrecht komt iedereen om 16:00 uur samen waar na een toespraak van wethouder C. van Benschop gezamenlijk de Pride Walk richting het Stadhuis wordt gelopen.

Rond het Stadhuis is er de hele dag Dordrecht Pride met onder andere een Roze Markt met fashion en handgemaakt producten. Tevens geven veel organisaties hier voorlichting, zoals Stichting Wijdekerk en politienetwerk Roze in Blauw.

Ook kunnen bezoekers trouwen voor één dag in het Stadhuis en zijn er veel optredens van onder andere Karin Bloemen, Dave Dekker en Antje Monteiro.

Roze stadswandelingen

Tevens zijn er deze dag speciale Roze stadswandelingen en rondvaarten door de stad tegen een gereduceerd tarief. Langs de Spuiboulevard voor het stadskantoor is er de buiten-expositie Oud Roze te zien.

Fotograaf/kunstenaar Ernst Coppejans staat met Oudroze stil bij de generatie die de homo-emancipatie tot stand bracht, waardoor de huidige lhbti+ gemeenschap een vrijheid heeft die allesbehalve vanzelfsprekend is en die actief moet worden onderhouden.

Wanneer het programma op het Stadhuisplein bijna afgelopen is, opent Bibelot haar deuren voor de Fruity X Dordrecht Pride Afterparty - Here And Queer en gaat het Pride-feest nog door tot in de kleine uurtjes. Er zijn optredens van Yaro Mila, Fata Boom en Josie RK. Tickets zijn verkrijgbaar via www.bibelot.net.

Meer informatie: www.dordrechtpride.nl.