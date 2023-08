Onderzoek Invior: meerderheid inwoners Molenlanden wil meer publieke laadpalen

1 uur geleden

Nieuws 165 keer gelezen

MOLENLANDEN • Een meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek Tip Molenlanden van onderzoeksbureau Invior vindt dat er meer publieke laadpalen moeten komen voor elektrische voertuigen.

57 procent van de deelnemers aan de onlangs gehouden online enquête over elektrisch rijden vindt het nodig dat er meer laadpalen moeten komen in de publieke ruimte.

Openbaar groen

70 procent weet een geschikte plek in de omgeving voor publieke laadpalen, maar openbaar groen mag volgens 49 procent van hen nooit verdwijnen voor plekken voor publieke laadpalen.

In Molenlanden rijdt 19 procent van de deelnemers aan de enquête in een elektrische auto. De meesten doen dit omdat het beter is voor het milieu. Dat het gestimuleerd wordt door de werkgever, komt op de tweede plek bij de vraag naar de reden waarom zij een elektrische auto rijden.

Meer stimuleren

Bijna de helft (46 procent) van de deelnemers vindt dat de overheid elektrisch rijden meer zou moeten stimuleren. 23 procent reageert neutraal op die vraag en 29 procent is het daarmee (zeer) oneens.

De mensen die geen elektrische auto rijden in Molenlanden, geven in het onderzoek aan als reden dat elektrische auto’s duurder zijn in onderhoud, dat je er minder ver mee kan rijden en ook wordt er getwijfeld aan de stelling dat elektrisch rijden beter zou zijn voor het milieu.

Deelauto’s

Het gebruik van (elektrische) deelauto’s stuit nog op veel verzet, blijkt uit het onderzoek. 63 procent van de ondervraagden zou er geen gebruik van maken wanneer een deelauto in de wijk geïntroduceerd zou worden. Slechts 8 procent van de deelnemers aan de enquête gaat dat zeker wel doen en 20 procent wil het overwegen.

Er hebben dit keer 438 respondenten meegedaan aan het onderzoek. In het panel van Tip Molenlanden zitten 1607 mensen. Meestal doen meer panelleden mee. Waarschijnlijk vanwege de vakantieperiode waarin de enquête gehouden is, was de respons iets lager.