Expositie over 100 Jaar Raadhuis in Sliedrechts Museum

SLIEDRECHT • Op 26 augustus start een aantal activiteiten rondom het 100-jarig bestaan van het raadhuis aan het Dr. Langeveldplein in Sliedrecht. Dan vindt de officiële opening plaats van de expositie rond dit thema in het Sliedrechts Museum.

In 1923 werd het raadhuis aan het Dr. Langeveldplein in gebruik genomen. Toenmalig burgemeester Drijber was de aanjager van de nieuwbouw. Het oude raadhuis aan de Kerkbuurt, waar nu het Sliedrechts Museum is gevestigd, was te klein geworden.

Onder grote belangstelling vond de officiële opening plaats en het raadhuis werd daarna meteen in gebruik genomen. Op 3 april vond het eerste huwelijk plaats in de trouwzaal.

Ook de plaatselijke politie, de brandweer en de Belastingdienst vonden onderdak in het nieuwe gebouw.

Inmiddels zetelt de gemeente in het gemeentekantoor aan de Industrieweg. De trouwzaal wordt nog wel als zodanig gebruikt.

Ruim een jaar voor het 100-jarig bestaan van het raadhuis, in februari 2022, gaat de gemeenteraad akkoord met het voorstel een fors bedrag uit te trekken om het pand op te knappen en er een huis van de democratie van te maken. Een raadhuis van en voor Sliedrecht. Een middelpunt in de Sliedrechtse samenleving met een multifunctioneel karakter: een ontmoetings- en werkplek voor Sliedrechters, gemeenteraad, college en medewerkers van de gemeente. Ook het gemeentekantoor aan de Industrieweg wordt betrokken bij de herinrichting van het raadhuis.

De expositie in het Sliedrechts Museum, vanaf 26 augustus, geeft een beeld van 100 jaar raadhuis aan de hand van foto’s en andere attributen. Bezoekers wordt gevraagd bij een bezoek aan het museum een trouwfoto mee te nemen, die in de expositie worden opgenomen. Bij uitleen van de foto is het bezoek aan het museum gratis.

Op 8 september zijn de oud-burgemeesters en oud-wethouders van de gemeente Sliedrecht uitgenodigd voor een informele bijeenkomst in het raadhuis en om de expositie in het Sliedrechts Museum te bekijken.

Op 9 september is het raadhuis geopend voor publiek en kan iedereen een kijkje nemen, herinneringen ophalen en kennisnemen van de plannen voor de toekomst van dit monumentale pand. Die dag wordt ook iets verteld door de Historische Vereniging Sliedrecht over de monumentenroute en er wordt belangstellenden kunnen kennisnemen van de historie van de 3 gebrandschilderde ramen in de trouwzaal.

Op die dag wordt ook een boekje uitgereikt aan belangstellenden, dat speciaal is gemaakt in het kader van het 100-jarig bestaan. Het boek is geïllustreerd met vele oude foto’s. Het is ook (gratis) te verkrijgen in het Sliedrechts Museum en bij de Historische Vereniging Sliedrecht.