Brandweer Giessenburg houdt open dag voor nieuwe collega’s

55 minuten geleden

Nieuws 172 keer gelezen

GIESSENBURG • Het brandweerkorps van Giessenburg heeft dringend behoefte aan uitbreiding en organiseert daarom op maandagavond 21 augustus een vrije inloopavond voor belangstellenden.

Vanaf 20.00 uur is het de brandweerkazerne aan het Sportplein 2a geopend. Tijdens deze avond laat de brandweer diverse facetten van het brandweervak zien en ze gaan in gesprek met bezoekers. Voor meer informatie kan ook gebeld worden met Louis de Groot via 06-55587143.