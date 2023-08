Krapte in de horeca in regio Gorinchem biedt kansen voor werkzoekenden

REGIO • De werkgelegenheid in de horeca groeit in arbeidsmarktregio Gorinchem nog steeds, zij het minder sterk dan in het recente verleden. De sector kampt ook op dit moment nog met een zeer krappe arbeidsmarkt en werkgevers kunnen moeilijk personeel vinden.

Het UWV verwacht dat tussen 2022 en 2024 het aantal banen in de horeca met 5,1% in de regio toeneemt van 2600 naar 2700 banen. De regionale banengroei is sterker dan de 3,9% voor deze sector in Nederland. De horeca is met een aandeel van 3,7% minder sterk vertegenwoordigd in de regionale werkgelegenheid dan met de 5,1% in die van Nederland als geheel. Daarmee heeft de sector een klein positief effect op de regionale banengroei.

“Het sociale contact tussen klant en horecapersoneel zorgt voor het ontwikkelen van belangrijke soft-skills zoals klantgerichtheid, communicatieve vaardigheden en probleemoplossend vermogen. Deze soft skills zijn en worden steeds belangrijker op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst. Naast werkende jongeren en studenten zijn er in de horeca ook kansen op werk voor andere doel- en leeftijdsgroepen”, aldus arbeidsmarktadviseur Willem Schrijver.” Dit blijkt uit het onderzoek over toekomstverwachtingen van vaardigheden en scholing van UWV.

Zeer krappe arbeidsmarkt

Het aantal werkzoekenden met een horecaberoep en een WW-uitkering ligt met zo’n 22 personen per eind juli 2023 ruim een derde onder het niveau van een jaar eerder. Toen zochten nog ruim 34 mensen een horecabaan. De horeca heeft te maken met een zeer krappe arbeidsmarkt. Werkgevers hebben te maken met een hoog personeelsverloop, mede omdat in deze sector veel studenten en scholieren werken.

Werkgevers moeten veel moeite doen om hun vacatures te vervullen. In het eerste kwartaal van 2023 stonden in de regio Gorinchem volgens de ramingen van UWV voor de vacaturemarkt 50 vacatures open voor horecaberoepen. In hetzelfde kwartaal van 2022 waren dat er 100. De meest gevraagde functies waren in 2023 medewerker bediening en kok. Daarnaast is er ook volop vraag naar medewerkers in fastfoodrestaurants, vakantieparken en hotels.

In de recente publicatie Horeca in Beeld reikt UWV voorbeelden van oplossingen aan, zoals andere groepen aanspreken qua leeftijd en arbeidsverleden en arbeidsbesparende technologie implementeren, bijvoorbeeld voor bestellingen. Het UWV werkt samen met bedrijven, de sector, andere intermediairs en opleiders samen om werkgevers te helpen bij de vervulling van hun vacatures.