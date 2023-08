MET VIDEO’S

Ook de boerenbruiloft ontbreekt niet in de Ottolandse feestweek

OTTOLAND • Over tradities gesproken... De boerenbruiloft in de Ottolandse feestweek is er zo één.

Donderdagmiddag vierden Ot en Sijgje Koeienvlaai (Aart en Sijnie Hoogendoorn) in de feesttent hun 50-jarig huwelijksjubileum. Veel Ottolandse 60-plussers waren daar getuige van. Het werd een gezellige boel en zelfs de voetjes gingen van de vloer.