Boswerkzaamheden en verjongingsaanplant in Alblasserwaard-Oost

8 minuten geleden

Nieuws 86 keer gelezen

REGIO • In de tweede helft van augustus start Staatsbosbeheer op vijf verschillende locaties met boswerkzaamheden in de oostelijke Alblasserwaard.

Het betreft bospercelen bij de Hoogt, Melkweg, Bordenweg, Noordseweg en bij de Put van Zessen bij Meerkerk.

Er worden vooral populieren geveld en een aantal wilgen met de watermerkziekte op een oppervlak van totaal circa twee hectare. Staatsbosbeheer werkt volgens de Gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer. Met een flora- en faunacheck worden horsten van roofvogels, andere nesten en holtes in bomen vooraf in kaart gebracht. Bij de werkzaamheden wordt hiermee rekening gehouden.

Meer spreiding

Veertig jaar geleden zijn deze bospercelen in een keer aangeplant. Snelgroeiende houtsoorten zoals populier, wilg en els waren bedoeld voor houtproductie. Dit zorgde voor een tamelijk eenzijdig bos met weinig biodiversiteit. Gefaseerde kap is nodig om spreiding in leeftijdsopbouw van het bos te krijgen. Naast houtoogst kan door aanplant met nieuwe boomsoorten het bos gevarieerder worden. Hierdoor is het bos beter bestand tegen ziekten en extreme weersomstandigheden. Naar verwachting vindt de herplant plaats in het komende najaar en het voorjaar van 2024.