Daders vernielingen feestweek Hoornaar melden zich en bieden excuses aan

15 minuten geleden

Nieuws 125 keer gelezen

HOORNAAR/NOORDELOOS • De daders van de aangerichte vernielingen tijdens de feestweek in Hoornaar hebben zich bij het Dorpsberaad Noordeloos gemeld en inmiddels hun oprechte excuses aangeboden aan het bestuur van Oranjevereniging Irene.

In de nacht van zaterdag op zondag werd een dertigtal verlichte harten langs de Dorpsweg in Hoornaar vernield. Verantwoordelijk hiervoor was een groepje jongeren uit Noordeloos. “Baldadig gedrag waar ze enorm spijt van hebben”, aldus een woordvoerder.

De jongeren hebben in een brief inmiddels hun excuses aangeboden aan het Hoornaarse Oranjebestuur. Excuses die zijn aanvaard. “Inwoners van Noordeloos blijven dan ook van harte welkom in onze feesttent”, knipoogt voorzitter Arie de Leeuw.