Brand in woning met rieten kap in Noordeloos

1 uur geleden

NOORDELOOS • Aan de Noordzijde in Noordeloos is op woensdagochtend brand uitgebroken in een vrijstaande woning -waarvan het voorhuis te koop staat- met een rieten kap. Niemand raakte gewond. De woning kon worden behouden, wel moest het riet aan één kant grotendeels van het dak worden gehaald.

De brandweer werd rond negen uur gealarmeerd en rukte met groot materieel uit. Er werden drie blusvoertuigen en twee hoogwerkers opgeroepen.

Volgens eerste berichten zit de brandhaard bovenop het riet. De brandweer is nu nog buiten bezig, maar gaat later naar binnen om van daaruit de brand te bestrijden.

Update 09:21 uur:

Er komt rook uit het dak, maar de brand lijkt al snel redelijk onder controle te zijn. De aanwezige hoogwerkers zijn nog niet ingezet.

Update 09:35 uur:

Het specialistische rieten dak-team van de brandweer arriveert. Zij klimmen het dak op en gaan kijken of er nog vuur onder het riet op het dak zit. Een van de hoogwerkers wordt nu ook gebruikt. De andere staat nog stand-by.

Update 09:52 uur:

De rookontwikkeling neemt toe door het verwijderen van het riet.

Update 10:10 uur:

De brand (er werd opgeschaald naar grote brand) lijkt inmiddels onder controle. Het is nog niet bekend hoe de brand precies kon ontstaan.

Update 10:40 uur:

De brandweer is nog volop bezig met de brandbestrijding, maar de verwachting is dat de woning behouden blijft. De brand is niet naar binnen doorgeslagen en er zijn geen gewonden gevallen. De bluswerkzaamheden gaan voorlopig nog door.

Meer informatie volgt later.