ingezonden brief

Zonnepanelen in Nieuwpoort

1 uur geleden

Nieuws 159 keer gelezen

Hoe de gemeente Molenlanden zich onttrekt aan haar verantwoordelijkheid!

Het is maatschappelijk gezien niet meer mogelijk om als gemeente zonnepanelen te verbieden, zoals dat tot voor kort wel het geval was in Nieuwpoort. Maar je kan het natuurlijk wel proberen zoveel mogelijk te beperken, moet onze gemeente hebben gedacht. Daar kwam ik de afgelopen weken achter.

Bij ons in de straat heeft de woningbouwvereniging voortvarend een aantal daken voorzien van zonnepanelen. Dus ik benaderde de gemeente om ook op mijn huis panelen te plaatsen en men kwam langs. Ik moest een plan maken en dat indienen. Dat plan past optimaal bij de doelstellingen van de Nederlandse overheid in relatie tot mijn huis en situatie, en ik mocht het bespreken met de adviescommissie. Ik was hoopvol gestemd en had een digitale ontmoeting met maar liefst 4 commissieleden. Maar al na 5 minuten was duidelijk dat overleg onmogelijk was. De adviescommissie had namelijk zelf regels opgesteld en alleen als het daaraan voldoet, mag je zonneppanelen plaatsen. Die regels zijn zo beperkend dat ik bijvoorbeeld maar ca. 30% van mijn zuidelijk dak zou kunnen beleggen.

De feiten op een rijtje

• De Nederlandse overheid staat landelijk toe om vrijuit zonnepanelen te plaatsen, nagenoeg zonder beperkende regels.

• Maar gemeenten hebben het recht om aanvullende regels / beleid op te stellen en zijn daarin ook nog vrijwel vrij. Dus de ene overheid zegt ja, maar de andere kan nee of nee, tenzij zeggen; hoe doelgericht kun je zijn?

• Onze commissie stelde trots dat zij dus dat recht hebben en dat dus ook toepassen. En hoe? Men heeft voor heel Nieuwpoort 1 set regels. Uniform beleid heeft dat.

• En, zo meldde men trots met autoriteit: Daarom laten we de zonnepanelen van de Woningbouwvereniging-huizen weer verwijderen, want die voldoen niet aan ONZE regels.

• De commissie heeft geen beslissingsbevoegdheid, dus vroeg ik of het college mijn plan dan wel goed zou kunnen keuren. Het antwoord: “Theoretisch kan dat, maar dat doen ze niet. Formeel kun je dan een protest indienen, maar dat loopt via hetzelfde kanaal en maakt dus geen / weinig kans.

• Tenslotte meldde men: “Maar we hebben een oplossing voor u; u kunt de helft van de beoogde panelen aan de noordzijde van uw huis plaatsen? Iedereen weet dat dit veel minder effectief is en het dan toch een oplossing noemen?

• Het belangrijkste argument van Molenlanden is het stadsaanzicht. En nu is mijn zuidzijde voor ca. 75% niet echt zichtbaar en mijn noordzijde voor 100%. Dus hun aangedragen oplossing past dan wel in hun strakke regels, maar is in strijd met hun uitgangspunten. Ze zijn dus slaaf van hun eigen regels. Maar dat heb je met uniform beleid (zie verderop).

• Oh ja, en er was ook nog een commissielid die opmerkte: “Het willen wonen in Nieuwpoort heeft niet alleen voordelen”. Beste lezers, deze man verdient toch een lintje straks.

Wat is onze gemeente echter vergeten?

• Dat een gemeente de plicht heeft om goed te doen voor haar inwoners en de samenleving; dat heet welzijn. En in plaats van rechten toe te eigenen, hebben ze de plicht om maximaal bij te dragen aan het oplossen van milieu- en klimaatproblemen. Daar hebben zowel de inwoners als de hele maatschappij recht op. Maar die plicht en dat recht boeit Molenlanden niet. De rem erop!

• Men heeft voor haar beleid het stadsaanzicht als doelstelling en niet het welzijn. Dus verander die doelstelling en dus ook het beleid, zo is mijn advies. Of volgen jullie het nieuws niet en weten jullie niet dat de Nederlandse overheid maximaal motiveert en subsidieert voor de klimaatmaatregelen?

• Ik had deze week vakantie gepland en had een huis in Slovenië geboekt. Gezien de ramp daar heb ik contact gezocht met de eigenaar en meldde dat ik hoopte dat hij niet getroffen was. Maar hij bleek tot zijn enkels in het water te staan in ons beoogde vakantiehuis. Het gaat dus niet door, maar ik heb wel met die situatie en die mensen te doen.

En nu zijn er vanuit mij 2 reacties mogelijk:

1. Helaas kan ik weinig doen nu, maar ik hoop dat dit u en anderen in de toekomst bespaard blijft. Gelukkig is onze kleine gemeente voortrekker met klimaatmaatregelen en willen ze een voorbeeld zijn voor alle andere gemeenten.

Of

2.Sterkte, maar het boeit ons hier niet. Onze gemeente haalt zelfs zonnepanelen van de daken. Maar ze willen u als coulance wel een emmer en een dweil sturen voor evt. een volgende ramp.

Uniform beleid

Als je al beleid opstelt, dan doe je dat niet uniform. Elk huis, ieder dak, de positionering, de situatie van de bewoners; alles is anders. Misschien kan Molenlanden hier van leren:

• Er was ooit een textielbaron die miljonair wilde worden met het massaal op de markt brengen van een BeHa met de gemiddelde cupmaat. Hij is failliet gegaan, want: te groot, te klein, te strak, te wijd, verkeerde kleur, etc.; hij heeft er 3 verkocht.

Wat wel uniform beleid zou kunnen zijn:

• Als doel hebben wij dat iedereen optimaal / maximaal kan meedoen, maar niet verplicht wordt. Als je mee wil doen, dan helpt ons adviescommissie je graag om de gewenste situatie zo praktisch en esthetisch mogelijk te realiseren; gezien vanuit uw wensen

Mijn reactie is niet uit eigenbelang of persoonlijk bedoeld. En mijn mening wordt ook door deskundigen gedeeld; zie onderstaande quote van een deskundige:

• Hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans is blij dat steeds meer gemeenten hun beleid verruimen, maar vindt het nog niet genoeg. “Straks staan we allemaal onder water, maar dan hebben we wel een mooi daklandschap. Wat hebben we daar dan aan? Gemeenten zouden het juist moeten stimuleren dat mensen hun dak vol leggen met zonnepanelen, ook in het beschermde stadsgezicht.

Mijn voorstellen:

Het eerste voorstel is gebaseerd op een positieve aanpak vanuit de gemeente:

1. Willen zoveel mogelijk lezers een reactie sturen n.a.v. deze ingezonden brief naar beide mailadressen:

Zonnepanelennieuwpoort@gmail.com en info@molenlanden.nl.

Meld daar met één woord de keuze voor hetgeen waar u achter staat: BRIEF of BELEID.

Durft de burgemeester met het college de weddenschap aan dat we als volgt de uitslag respecteren:

• Bij een meerderheid BRIEF, zal Molenlanden haar beleid aanpassen en naar ik hoop ook mijn plan goedkeuren en de panelen van de woningbouwvereniging laten liggen.

• Bij een meerderheid voor BELEID zal ik mijn plan aanpassen en de helft van mijn panelen op de noord-dakzijde plaatsen en zal ik publiekelijk (via Het Kontakt) mijn excuses aanbieden voor het feit dat het college en de adviescommissie -voor mij onverwacht - toch gelijk krijgen van onze inwoners..

2. Als de gemeente niet ingaat op bovenstaande uitdaging, dan vraag ik de lezers om op te komen dagen in onze straat Bij de Kerk in Nieuwpoort op het moment dat onze burgemeester het dak opgaat om zonnepanelen te verwijderen. We gaan dan met alle aanwezigen vreedzaam applaudisseren. Ondergetekende nodigt zowel Minister Jetten als de filmploegen van de journaals uit om dit unieke tegenstrijdige beleid waar te nemen. Mochten zij niet kunnen, dan film ik vanuit mijn dakterras en zal de beelden overal waar mogelijk aanbieden.

Jan van Buren, Nieuwpoort

P.S.

Ik hoop niet dat mijn 2e voorstel waar wordt en ik verwacht eerlijk gezegd ook niet dat dit gaat gebeuren, want onze burgemeester schreef in het vorige Kontakt dat hij geen politiestaat wilde met strenge controles en ons zelf de verantwoording toebedeelde om o.a. niet met alcohol op te gaan rijden. Nu, dan zal hij ons toch ook wel de verantwoording gunnen om goed te doen voor het klimaat.

Of zou hij dan ineens wel gaan handhaven?