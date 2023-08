Fototentoonstelling over ‘Oude Beroepen’ in Alblasserdam

ALBLASSERDAM • De werkgroep tentoonstellingen van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard heeft een nieuwe fototentoonstelling samengesteld.

In De Rederij aan het Raadhuisplein in Alblasserdam is vanaf afgelopen vrijdag 11 augustus, tijdens de reguliere openingstijden, de tentoonstelling ‘Oude Beroepen’ in de gang op de begane grond te zien.

Deze fototentoonstelling gaat over beroepen uit vroeger tijden zoals schillenboer, melkboer, olieboer, stoelenmatter, touwslager, dienstbode, ijsdrager, sigarenmaker en klompenmaker. Ook diverse beroepen uit de scheepsbouw zoals klinkers, nagelheter en smid.