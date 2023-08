Opruimactie Samen Schoon on Tour gaat door de regio

9 minuten geleden

Nieuws 59 keer gelezen

REGIO • Waardlanden en EnjoyCleaningUp organiseren op zaterdag 19 augustus de grote opruimactie Samen Schoon on tour.

Met een camper trekken zij door Vijfheerenlanden, Gorinchem, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam om met inwoners zwerfafval te rapen.

“We willen opgeruimd het nieuwe schooljaar in. Jong en oud is van harte welkom om mee te doen aan de grote opruimactie. Wie wil meehelpen met zwerfafval verzamelen hoeft niets mee te nemen. Knijpers en zakken zijn er genoeg”, aldus Ingrid Lopulalan, milieucoach van Waardlanden.

Vier gemeenten

Zaterdag 19 augustus begint het bijzondere event ’s ochtends in de gemeente Vijfheerenlanden en het eindigt ’s middags in Hardinxveld-Giessendam:

• 09.30-10.30 uur bij de ingang Middelwaard in Vianen

• 11.30-12.30 uur bij het klimrek Buiten de Waterpoort in Gorinchem

• 13.30-14.30 uur bij ijssalon Middelbroeck in Vuilendam, Ottoland

• 15.30-16.30 uur bij winkelcentrum De Giessenhof op het pleintje voor terStal in Hardinxveld-Giessendam.

De robothond van Alex van Eck, oprichter van EnjoyCleaningUp, helpt tijdens de opruimactie mee om zwerfafval op te sporen. Net zoals de labradors van Van Eck in het dagelijks leven ook doen. “In mijn strijd tegen milieuvervuiling heb ik mijn honden getraind om zwerfafval in de natuur op te sporen en op te pakken. Samen lopen we stad en land af om de wereld schoner te maken. We hopen daar andere hondenbezitters mee te inspireren, want iedereen kan namelijk iets betekenen. In Nederland zijn er zo’n 2,2 miljoen honden die gemiddeld vier keer per dag naar buiten gaan. Als elke hondenbezitter tijdens het uitlaten één stukje zwerfafval meeneemt, dan ruimen we dagelijks 8,8 miljoen stukjes afval op in Nederland!”

In de speciale camper kunnen bezoekers na het opruimen met een virtual reality bril duiken tussen vissen, schildenpadden en afval. Want in de oceaan zwemmen niet alleen onderwaterdieren. Er is helaas ook veel afval te vinden. Milieucoach Lopulalan is aanwezig voor tips en om vragen van inwoners over restafval verminderen en afval en grondstoffen beter scheiden te beantwoorden. Ook biedt zij rokers een gratis zakasbak aan. Want peuken op straat of in de put zijn heel schadelijk voor het milieu. Na afloop van elke actie is er voor iedereen wat lekkers.