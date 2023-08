Laatste editie van SeniorFit zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • De laatste editie van SeniorFit 60+ in zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers staat gepland op 24 augustus. Bewoners uit de regio zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze gezellige en sportieve activiteit.

Tijdens SeniorFit 60+ draait alles om plezier, beweging en samenzijn. Het is de perfecte gelegenheid voor 60-plussers om samen te komen en te genieten van een energieke ochtend. Geschikt voor alle niveaus. GiGa Molenlanden verzorgt de lessen op het land en in het water.

“SeniorFit 60+ is een geweldige manier om actief te blijven en nieuwe mensen te ontmoeten”, zegt Corrie de Kluijver, bestuurslid van zwembad De Dompelaar. “Onze focus ligt niet alleen op fysieke fitheid, maar ook op het creëren van een gemeenschap waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt.”

Seniorfit op donderdag 24 augustus duurt van 10.30 tot 12.00 uur. De kosten voor deelname bedragen 2,50 euro (inclusief koffie/thee). Aanmelden kan via www.dompelaar.nl/events. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Hennie Kortleve via telefoonnummer 0184-661684 of via de mail: Kortleve005@hetnet.nl.