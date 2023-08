Riverside Car Classic mag klassiekers langs de straat parkeren

55 minuten geleden

Nieuws 184 keer gelezen

DORDRECHT • Nog enkele weken en dan sluit de inschrijving van de Riverside Car Classic 2023. Er zijn nog startnummers voor youngtimers en classic cars.

“Is je auto 30 jaar of ouder en gekeurd, dan wordt hij toegelaten; of het moet een heel bijzondere iets jongere zijn”, meldt de organisatie. “In tegenstelling tot vorig jaar verloopt het inschrijven voor de lustrumeditie trager.”

De organisatie hoopt dat tij in de laatste weken te keren. Zeker nu de startlocatie duidelijk is. Die is niet bij Ames, onderdeel van partner Amega Groep, maar in de schaduw van goede doel molen Kyck over den Dyck. Inschrijven kan tot 25 augustus via www.riversidecarclassic.nl/inschrijfformulier.

“Ons lustrum verdiende een aparte startlocatie, liefst vlakbij het door het bestuur gekozen goede doel”, vertelt voorzitter Harry Eskes van de Riverside Car Classic. “Daar zochten we naar. Ons oog viel op de Lijnbaan, in het zicht van molen Kyck over den Dyck. Want dát is dit jaar ons grootste goede doel. Zij zoeken een enorm bedrag voor de voegwerkrestauratie. Daar dragen wij graag een steentje aan bij! Dankzij fijne medewerking van de gemeente, we hopen eveneens op groen licht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland zónder extra kosten, gaan we de auto’s ’s ochtends kosteloos gewoon langs de straatkant van de Lijnbaan tussen Energiehuis en de parkeergarage parkeren.”

Eskes vervolgt: “Dat is natuurlijk super. Het past totaal in het plaatje, want de Riverside is er óók voor publiek. We willen dat mensen genieten van auto’s die zo vaak emoties oproepen. We hebben alweer een gevarieerd deelnemersveld; dat is welhaast traditie. Daarbij zien we veel merken , nu al 14, en auto’s van de jaren 30 tot en met 90. We hopen van harte dat, nu de startlocatie bekend is, de inschrijving een boost krijgt. Er kunnen nog zo’n 12 à 15 auto’s bij; als er veel animo is dan vinden we daar vast ook een plek voor.”

De Riverside biedt je een verzorgde dag met lunch op een superlocatie en heeft geen winstoogmerk. Alles na aftrek van kosten gaat naar goede doelen.

De start aan de Lijnbaan is zaterdag 16 september van 09.30 tot 10.00 uur en is open voor publiek; de auto’s arriveren tussen 08.30 en 09.00 uur. De besloten briefing is van 09.00 tot 09.20 uur in de molen. De finish is tussen 15.45 en 16.45 uur bij Ames aan de Laan van de Verenigde Naties in Dordrecht.