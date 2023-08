fotoserie

Hei- en Boeicop geniet van optocht tijdens feestweek

1 uur geleden

HEI- EN BOEICOP • Het is een vast onderdeel van de feestweek in Hei- en Boeicop: de optocht. Zaterdag startte deze in het dorp om vervolgens via Lexmond, waar ook werd geluncht, weer terug te keren.

Deelnemers hadden duidelijk weer hun best gedaan. Nagemaakte brandweerwagens, schepen en andere creaties kwamen voorbij. Nico van Ganzewinkel maakte bijgaande fotoserie.