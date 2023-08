met korte video

Hoornaar geniet van vijftien meter tapas: gaat niet om het record, maar vooral om het goede doel

1 uur geleden

Nieuws

HOORNAAR • De Hoornaarse feestweek is vrijdagavond begonnen met (o.a.) een tapasplank van wel vijftien meter lang. Of het een record is? Daar gaat het eigenlijk niet om. Initiatiefnemer Maurits Boom vindt het goede doel veel belangrijker.

Boom, die jarenlang een cateringbedrijf had in de regio, is inmiddels gepensioneerd en wilde graag iets terugdoen voor Hoornaar met ‘de langste tapasplank ter wereld’. "Nee, we hebben de plank niet aangemeld bij het Guiness Book of Records. Zonde van de kosten. We steken het geld liever in de twee goede doelen die we aan deze actie gekoppeld hebben.

Hoornaar genoot van al het lekkers op de tapasplank. Maurits Boom riep de volle feesttent op te doneren aan het goede doel: woonzorglocatie De Zes Molens en het KWF. Dat kan de hele (feest)week nog. Ook overblijvende muntjes kunnen in de hiervoor bestemde bus in de tent worden gedaan.

Boom was dagenlang zoet met de ‘tapasklus’. "Alleen al met het klaarmaken van de hapjes zijn we zo’n twaalf uur bezig geweest."