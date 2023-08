Doneeractie voor de twee weduwen van het kano-ongeval

30 minuten geleden

NIEUW-LEKKERLAND/BRANDWIJK • Voor de weduwen van de twee omgekomen zwagers Sven de Jong (33) uit Nieuw-Lekkerland en Ardin van Kleij (25) uit Brandwijk, is een doneeractie opgezet.

Een familielid heeft deze actie opgezet voor de twee zussen Jannali en Rhode, die plotseling weduwe zijn geworden na het kano-drama van 26 juli in Frankrijk. Jannali heeft drie kinderen en Rhode één, met een tweeling onderweg.

“We willen hun graag op financieel gebied een steun in de rug geven!”, meldt de initiatiefnemer van de doneeractie.

De doneeractie is online te vinden via deze link. Er is in korte tijd al ruim 11.000 euro gedoneerd.

“We zouden u ook graag op willen roepen om mee te bidden voor de familie en nabestaanden. Want dat is uiteindelijk het belangrijkste!”, meldt de initiatiefnemer bij de oproep om de twee weduwen te ondersteunen.