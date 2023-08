82-jarige inwoner van Hoornaar krijgt zijn eerste expositie

CULEMBORG/HOORNAAR • Vanaf dinsdag 29 augustus tot en met dinsdag 26 september zijn schilderijen en houtsnijwerken van Fred Bresser te zien in de kapel van het Sint Elizabeth weeshuis in Culemborg.

Fred, die heel zijn leven woonachtig is in Hoornaar is vanaf zijn jeugd, naast zijn werk, op de een of andere manier creatief bezig geweest. Vanaf 1980 heeft hij zich 25 jaar bezig gehouden met houtsnijwerk.

Na zijn pensionering kreeg hij (veel) meer tijd voor zijn huidige hobby: schilderen. Door de jaren heen is de kwaliteit van zijn schilderijen enorm toegenomen. Hoewel ook landschappen zijn gemaakt, ligt zijn talent toch in het maken van prachtige stillevens.

Uit zijn vroegere creatieve periodes zijn ook resultaten in de kapel te zien, waaronder een prachtig in hout uitgesneden ‘Avondmaal’, een ‘jas hangend over een spa’, een ‘beweegbaar tafelblad’ en een ‘driedimensionaal schilderij’. Maar het belangrijkste zijn zijn meest recente schilderijen.

De expositie is toegankelijk via de bibliotheek en is geopend tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Culemborg. Entree is gratis.