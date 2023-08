Inspire2LiveChoir gaat weer beginnen en zoekt nieuwe leden

44 minuten geleden

Nieuws 160 keer gelezen

REGIO\ALBLASSERDAM • Het Inspire2LIveChoir begint op donderdag 31 augustus weer met de repetities in de Ontmoetingskerk te Alblasserdam. Zo wordt er onder andere gerepeteerd voor het 12,5-jarig jubileumconcert in oktober. Nieuwe koorleden zijn van harte welkom.

Het Inspire2LiveChoir telt 165 leden en zingt vol enthousiasme en haalt geld op voor de goede doelen van de kankerbestrijding. De repetities zijn elke veertien dagen op donderdag in de Ontmoetingskerk aan de Blokweerweg 75 Alblasserdam en beginnen om 19.45 uur. Dan wordt er tot ongeveer 22.00 uur met veel plezier en inzet gerepeteerd onder leiding van dirigent Peter Overduin.

Het doel is om met concerten en allerlei andere activiteiten geld in te zamelen voor doelen van de kankerbestrijding. Dit jaar is het voor onderzoek naar uitzaaiingen van darmkanker. Dat onderzoek wordt gedaan door het Radboud Oncologie Fonds.

In oktober bestaat Inspire2LiveChoir 12,5 jaar en dat wordt gevierd met een bijzonder concert in Brielle. In meer dan 12 jaar heeft het koor samen met het zusterkoor Choir4Hope al ruim 1,5 miljoen euro opgehaald. Behalve het zingen van een gevarieerd repertoire met moderne liedjes zingt het koor ook wat meer klassieke liederen.

Voor meer informatie: Bert van Es via 06-23683930 of de website: www.inspire2livemusic.nl.