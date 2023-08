Wingkidoe in Wijngaarden weer boordevol activiteiten

WIJNGAARDEN • Tijdens de jaarlijkse Wingkidoe in Wijngaarden, in de laatste week van de zomervakantie, zijn er weer veel activiteiten in Wijngaarden.

Maandag 14 augustus is er van 12.30 tot 15.30 uur high tea en op dinsdag 15 augustus de creadag voor kinderen. ‘s Avonds vanaf 19.00 uur treedt dan het Arkels Visserskoor op in de tent op het voetbalveld, waar alle activiteiten plaatsvinden.

Ook op woensdag is er een creadag voor kinderen. Die avond is de competitie van de beste Wingerdse buikschuiver. Zowel jong als oud kan hieraan meedoen. Donderdag 17 augustus is de Wingkidoe sport- en speldag en ‘s avonds is er vanaf 18.00 uur restaurant.

Vrijdag 18 augustus is er ‘s middags en ‘s avonds jeu de boules en vanaf 19.00 voor kinderen en vanaf 20.30 uur voor volwassenen is er dan bingo.

Zaterdag 19 augustus is er Polderpraise en op zondag 20 augustus wordt de avonddienst van de Hervormde kerk om 14.30 uur gehouden in de tent op het voetbalveld.