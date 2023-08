Veel vertrouwde deelnemers aan Open Monumentendag in de Binnenwaard

MOLENLANDEN • Op zaterdag 9 september, tijdens Open Monumentendag, zijn in de Binnenwaard veel vertrouwde deelnemers geopend en gratis toegankelijk.

Bij alle geopende monumenten wappert de blauwe vlag met het logo van Open Monumentendag. In Oud-Alblas zijn de Hervormde kerk en korenmolen De Hoop geopend. In Bleskensgraaf zijn museum Het Voorhuis, de Hervormde kerk, korenmolen De Vriendschap, dieselgemaal Sliedrecht toegankelijk. En nieuw dit jaar: kaasboerderij De Graafstroom. In Molenaarsgraaf, Ottoland, Goudriaan en Wijngaarden zijn de hervormde kerken geopend, in Brandwijk de Gereformeerde kerk. Regelmatig is er orgelspel te horen.

Museum Het Voorhuis is ook gratis toegankelijk en geopend van 10.00 tot 16.30 uur. In en om het museum is het die dag een drukte van belang. Binnen is de tentoonstelling Theetijd te bekijken, buiten zijn allerlei extra activiteiten zoals mandenvlechten en houtdraaien. Ook het terras zal geopend zijn, waar volop koffie/thee/fris en iets te eten verkrijgbaar is. Daarnaast is er weer brocante verkoop, dit jaar tafels met mooi (thee)serviesgoed (compleet en delen), textiel in de Oomskamer, een snuffelhoek met streekboeken en verkoop oud gereedschap.

De oldtimertocht ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Historische Vereniging Binnenwaard start ook bij Het Voorhuis. Het opstellen is vanaf 10.00 uur, vertrek is vanaf 11.00 uur.

Uitgebreide informatie, aanvullingen en wijzigingen op www.binnenwaard.nl en www.museumhetvoorhuis.nl.