ingezonden mededeling

3 Oplossingen voor duurzaamheid in de industriële logistiek

ma 7 aug. 2023, 12:11

Duurzaamheid is niet meer weg te denken in de huidige economie, en ook in de industriële logistiek is het streven naar een groenere en milieuvriendelijkere toekomst een steeds belangrijker vraagstuk geworden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de coördinatie van goederenstromen, maar ook over het integreren van duurzame praktijken in opslag en transport.

In deze blog lichten we enkele belangrijke elementen toe die van toepassing zijn voor de verduurzaming van industriële logistieke projecten.

1. Groene transportoplossingen

Logistieke transport is een van de grootste vervuilers wereldwijd en het is in de industriële logistiek van belang om de milieu-impact ervan zoveel mogelijk in te dammen. Dit kunnen bedrijven doen door groene transportoplossingen in te zetten, zoals voertuigen op waterstof of biogas.

Ook elektrische voertuigen kunnen een belangrijke rol spelen, zolang er wel wordt gekeken naar het verduurzamen van de productie ervan en het optimaal recyclen van de accu’s, die tot dusverre nog steeds worden gekenmerkt als grote belasting op het milieu.

Gelukkig zijn er ook andere manieren om de transport te verduurzamen, zoals het optimaliseren van routes om brandstofverbruik te verminderen. Dit kan onder meer door het gebruik van technologieën zoals telematica en geavanceerde planningssystemen die onnodige kilometers tot een minimum kunnen krijgen.

2. Duurzame verpakkingen en milieuvriendelijk materiaalgebruik

Afval milieuvriendelijk verwerken kan een wereld van verschil maken in de industrie¨le logistiek. Dit behoeft grove investeringen voor veel bedrijven, maar de resultaten die kunnen worden behaald op het gebied van efficiëntie en een verminderde milieu-impact zijn aanzienijk.

Denk bijvoorbeeld aan afval recyclen tot energiebron of het minimaliseren van verpakkingsmateriaal door te kiezen voor recyclebare of biologisch afbreekbare verpakkingen. De mogelijkheden zijn alom, evenals de financiële besparingen die bedrijven en organisaties eigen kunnen maken.

3. Samenwerking gericht op verduurzaming

Bij de forwarding & shipping van goederen komen er meestal verschillende vervoerders en leveranciers aan de pas, wat betekent dat het essentieel is om samenwerkingen te handhaven die duurzaamheid als prioriteit hebben.

Bedrijven die samenwerken met partners die gezamenlijke duurzaamheidsdoelstellingen hebben geformuleerd, hebben een hogere kans op het succesvol streven naar het verminderen van de ecologische voetafdruk. Duurzaamheid kan niet zonder effectieve netwerkvorming, en groenere oplossingen en synergieën ontwikkelen zal alleen echt van de grond komen als samenwerkingen worden gestimuleerd die het nut van verduurzaming inzien over de hele linie.

Een logistiek partner en wereldwijde dienstverlener nodig met een sterke ondernemersgeest en een oplossingsgedreven mentaliteit? Bij Broekman Logistics staat een duurzame bedrijfsvoering centraal en wordt er bewust omgegaan met alles dat te maken heeft met het milieu, arbeid, ethiek en duurzame inkoop. Bezoek de website voor meer informatie over de diensten en het duurzaamheidsbeleid.