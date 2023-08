Welzijn Molenlanden start gratis ontmoetingsgroep ‘Vasthouden en Loslaten’

MOLENLANDEN • Op vrijdag 22 september begint de cursus Vasthouden en Loslaten in de gemeente Molenlanden. Dit is een gratis cursus iedereen die zorgt voor een familielid of naaste.

De cursus vindt plaats op het oude gemeentekantoor in Hoornaar, elke bijeenkomst wordt voor wat lekkers bij de koffie gezorgd. Deze cursus is bedoeld voor mantelzorgers uit Molenlanden en omstreken.

Tijdens zes bijeenkomsten, telkens op vrijdagochtenden van 09.30 tot 11.30 uur, krijgen deelnemers informatie over verschillende onderwerpen rondom het zorgen voor een ander, maar ook voor zichzelf. Daarnaast is er ruimte om ervaringen te delen en onderlinge tips uit te wisselen en in gesprek te gaan met anderen.

Meer informatie en aanmelden: info@welzijnmolenlanden.nl of 085-0066089.