Giessenburgse Gé Slob schrijft over fraaie portieken

26 minuten geleden

GIESSENBURG • Gé Slob houdt van architectuur. Al vele jaren hebben oude, fraai betegelde en versierde portieken haar belangstelling. De Giessenburgse is 86 jaar en nog altijd erg actief. Ze houdt haar flinke tuin grotendeels zelf bij en schrijft graag artikelen voor het blad van de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen.

De laatste jaren kwam het van artikelen schrijven niet meer, maar voor de eerstvolgende uitgave van verenigingsblad de Kroniek verdiepte Gé zich in portieken in de beide dorpen. Met haar auto bezocht ze de oudere straten, beschreef de portieken en sprak met bewoners. “Ik heb hele leuke contacten gehad”, vertelt ze. Het verhaal over de portieken verschijnt in september in de Kroniek. Gé schreef in het verleden al tientallen artikelen voor het blad.

Typen

“Architectuur vond ik van jongs af aan interessant. Mijn vader werkte bij een aannemer en las het blad Cobouw. Mijn oudere broer gaf me uitleg bij artikelen.” Al sinds de oprichting in 1978 is Gé actief voor de Geschiedkundige Vereniging. “Ik ben gemeenteambtenaar geweest in Sliedrecht, waar ik vandaan kom, dus ik kon typen. Tijdens een van de eerste vergaderingen heb ik aangeboden te gaan typen voor het mededelingenblad.” Later begon ze ook met verhalen schrijven.

Beeldje

“Het idee om over oude portieken te schrijven had ik heel veel jaren gelden al, maar het was er niet eerder van gekomen. Je had vroeger tegenover de kerk in de Dorpsstraat een dubbel woonhuis met een portiek. Er staan nu appartementen. Achter dat huis was een groenteboer, dus ik liep er vaak langs. In die portiek zat midden boven de deuren een beeldje. Onder andere daarover had ik wat aantekeningen gemaakt, maar die bleven liggen. Toen het huis allang was afgebroken heb ik de bewoners ervan gesproken. Ze hadden er als kind gewoond, maar ze hadden dat beeldje nooit bewust gezien.”

Rentenierswoning

Zelf woont Gé in een pand uit 1925, tussen het riviertje de Giessen en de Doetseweg. Ook dat huis heeft aan de voorkant een mooi betegelde portiek. “Er is een sierrand met groene figuren en een mozaïekvloer. Het huis is gebouwd door W. Slob, de opa van mijn man. Hij had hiernaast een boerderijtje, dit was zijn rentenierswoning. Eigenlijk getuigen alle portieken van pronkzucht.”

Bloeitijd architectuur

Vooral de portieken van huizen die gebouwd werden tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog hebben Gé’s belangstelling. “Er was toen een bloeitijd in de architectuur. Er werden rijk uitgewerkte portieken gebouwd, soms met glas-in-loodramen. Gemetselde sierranden, die kwamen toen helemaal op. En mooi smeedwerk in de deur. Eind jaren dertig kwam er een eind aan die bloeitijd.” Lachend: “Ja, dat heb ik van internet gehaald hoor. Ik schrijf over karakteristieke portieken uit die periode. In Noordeloos had je toen architect T. Rosendaal, hij bouwde in de Alblasserwaard huizen in een nieuwe stijl.”

Oudkerkseweg

Voordat ze begon met schrijven ging ze in gedachten de huizen langs. “Ik vroeg me af: waar heb je eigenlijk een portiek? Op Dorpsstraat 101 heb je een portiek in een puntvorm, ‘Mon abri’, staat erop, ontworpen en gebouwd door Dirk Donk in 1927. Aan het begin van de Kerkweg staat ook een huis met een heel mooi portiek. Het bijzondere is: de Oudkerkseweg is de enige weg met oudere huizen waar geen portieken zijn.”

Geld en liefde

Berustend constateert Gé: “Veel mooie portieken zijn al verdwenen, de huizen moesten wijken voor nieuwbouw. Het is vrijwel zeker dat ook de andere oude portieken verloren zullen gaan. De huizen verzakken, worden te oud. Je moet wel erg veel geld hebben en ook erg veel liefde voor een oud pand om het te kunnen en willen opknappen. Daarom dacht ik, wat er nog is, daar moeten we aandacht aan besteden. Anneke Bode heeft prachtige foto’s gemaakt bij het verhaal.”

Niet aan voorbijgaan

Gé hoopt dat mensen straks naar aanleiding van haar artikel al wandelend of fietsend met andere ogen naar de architectuur in hun dorp gaan kijken.

“Het is belangrijk dat mensen er niet onachtzaam aan voorbijgaan.”

Kroniek lezen

Kroniek: Leden van de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen ontvangen de Kroniek automatisch.

Geen lid: Mensen die geen lid zijn van de geschiedkundige vereniging kunnen de Kroniek kopen in Museum Het Reghthuys in Giessenburg.

Het adres van het museum is: Dorpsstraat 10.