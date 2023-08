Nieuw seizoen en presentatie Open Coffee Drechtsteden

32 minuten geleden

Nieuws 91 keer gelezen

DRECHTSTEDEN • Open Coffee Drechtsteden presenteert op donderdag 7 september tijdens de opening van het nieuwe seizoen een nieuwe huisstijl, website en het jaarprogramma

“Wij als bestuur zijn ontzettend trots dat wij als enige Open Coffee van Hardinxveld tot aan Rotterdam zijn blijven staan in de tijd van Covid”, meldt het bestuur van Open Coffee. “Door onze samenwerking met onze sponsoren konden wij op hoge kwaliteit online doorgaan en wanneer dat mogelijk was, dit ook combineren met een aantal live aanwezige ondernemers. Wij zijn dankbaar voor onze harde kern aan vaste bezoekers die onze creativiteit hierin waarderen. Deze harde kern zorgt ook voor nieuwe gezichten en hebben zich getoond als echte ambassadeurs van elkaar.”

Dit ambassadeurschap is een kernwaarde voor Open Coffee, waardoor men afwijkt van het standaard speeddate concept. Elke bijeenkomst is er ruimte voor een aantal pitches, een bedrijfspresentatie en een workshop. Verder wordt het gesprek tussen de ondernemers geïnspireerd door een opdracht vanuit de organisatie. “Zo leer je niet alleen het bedrijf of de producten/diensten kennen, maar ook de ondernemer achter het bedrijf en zijn visie. Langdurige en waardevolle relaties worden op deze wijze tot stand gebracht, die wij ook ervaren met onze sponsoren.”

Op 7 september in Cultureel Centrum Cascade Hendrik-Ido-Ambacht zal het nieuwe seizoen geopend worden en presenteren wij het nieuwe jasje dat Open Coffee Drechtsteden krijgt. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt door het bestuur en de sponsoren om een nieuwe uitstraling te geven aan onze Open Coffee en de communicatie.

Medio augustus kan men zich aanmelden via de website www.opencoffeedrechtsteden.nl.