Demonstratiedag bij De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam

34 minuten geleden

Nieuws 139 keer gelezen

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Ter gelegenheid van de exposite van deze zomer zijn op zaterdag 19 augustus demonstraties gepland in de tuin van Museum De Koperen Knop. Van 11.00 tot 16.00 uur kan men komen kijken naar grondverzetactiviteiten met modelwagens en naar over verschillende parcours rijdende stoomtreintjes. Entree is gratis.

In Museum De Koperen Knop is nu de expositie Poppenhuizen en andere miniatuur te zien. Een expositie die niet alleen boeiend blijkt voor de kinderen, maar ook bij de ouderen veel herinneringen oproept. Op 19 augustus zorgen de organisaties ‘Steam4Fun’ en ‘Modelbouwvereniging Papendrecht’ voor extra levendigheid met demonstraties met stoomtreinen en modelgraafmachines.

Uiteraard kan die dag ook de expositie worden bezocht en liggen en speurtochten en kleurplaten gereed of kan het detectivespel worden gespeeld. In de expositieruimte staat ook een echt speelhuis met poppenhuizen om zelf mee te spelen.

De expositie loopt nog door tot en met 2 september. Zie voor de openingstijden en entreeprijzen: www.koperenknop.nl of 0184-611366.