Veel activiteiten tijdens Jeugdland in Giessenburg

1 uur geleden

GIESSENBURG • Tijdens Jeugdland in Giessenburg, dat gehouden wordt van 14 tot en met 18 augustus, is er weer van alles te doen in het dorp.

De huttenbouw is op maandag en dinsdag van 10.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur en op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. Woensdagmiddag prijsuitreiking. Leden kunnen gratis meedoen, niet-leden betalen 3,50 euro per dag of 10 euro voor alle dagen. Vooraf opgeven is niet nodig.

Op dinsdag 15 augustus is er lunch in de speeltuin en op woensdag 16 augustus kunnen kinderen van twee tot zes jaar fietsen en steppen versieren. De kindermarkt is ook op 16 augustus: van 13.30 tot 15.00 uur. Vanaf 13.00 uur mogen kinderen spullen neerzetten.

Op woensdag 16 augustus is er van 19.00 tot 20.30 uur disco voor alle leeftijden. Op donderdag 17 augustus vanaf 10.00 uur worden de hutten afgebroken en ‘s avonds rond 19.00 uur wordt al het hout verbrand bij de doodlopende weg nabij de Heihoeve Heideweg.

Vrijdag 18 augustus is er van 11.30 tot 14.30 uur kinderkermis. Niet-eden betalen hiervoor 7,50 euro entree.

Voor meer informatie: https://jsv-kindervreugd.nl.